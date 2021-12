Intervento dei carabinieri a Serrenti, nella notte, per un incidente accaduto in via Nazionale.

Un 26enne, alla guida di una Opel Astra, dopo aver perso il controllo del suo mezzo ha impattato violentemente contro due veicoli regolarmente parcheggiati sul lato della strada.

Il giovane, sottoposto all’esame del tasso alcolemico, è stato trovato con valori pari a 1.81 g/l.

Scattati immediatamente la denuncia e il sequestro della patente di guida.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata