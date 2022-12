Ancora pochi giorni e sarà finalmente aperta al pubblico la Casa di Babbo Natale che già da qualche anno viene allestita a Pabillonis. «Quest’anno saranno presenti tantissime novità e non vediamo l’ora di poterle mostrare, già dall’inaugurazione prevista per l’otto dicembre», anticipa il sindaco Riccardo Sanna.

Negli anni scorsi l’allestimento pensato per i più piccoli, ma che è stato tanto apprezzato anche dai più grandi, ha portato Babbo Natale nella padronale Casa Matta di via Lamarmora: una antica dimora in terra cruda in stile campidanese che per l’occasione ha visto la sua coorte principale divenire colorata e fedele all’abitazione del vecchietto più conosciuto al mondo, in cui si respira appieno l’aria natalizia.

Tra pochi giorni, quindi, il sogno diventerà nuovamente realtà: «Un ringraziamento va alle quattro associazioni culturali pabillonesi, Officine Sonore, Benas, Tramudadas, Promos, che si stanno occupando dell’allestimento assieme ai tanti altri cittadini che si stanno mettendo a disposizione», conclude l'assessore alla Cultura Gabriele Cossu.

