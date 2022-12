Mancano poche ore e finalmente a Pabillonis sarà inaugurata la Casa di Babbo Natale, che come da usanza è stata allestita nella Casa Matta, una casa campidanese recentemente ristrutturata dal comune, in via Lamarmora.

Quest’anno a Pabillonis hanno pensato in grande, apportando migliorie all’allestimento che l’anno scorso è stato un successo, richiamando più di 2mila visitatori. Si punta a superare questo traguardo con i nuovi allestimenti nella casa Matta, dove ci sarà spazio per il teatro natalizio, il giardino delle meraviglie, il laboratorio di giocattoli, l’ufficio postale di Babbo Natale.

La ricca scaletta di eventi sarà dedicata principalmente ai più piccoli, ma coinvolgerà anche gli adulti con le tante sfumature che abbracciano argomenti di ecologia, musica, pittura e magia.

Dalle 17 di oggi si parte. Nella casa di via Lamarmora, anche i bambini che accorreranno potranno collaborare all’allestimento del grande albero, e con loro ci saranno due narratori d’eccezione: la Jana Iride Peis, e Piero Orgiu, che delizieranno i visitatori con i loro racconti. «Quest’anno saranno presenti tantissime novità e non vediamo l’ora di poterle mostrare, già dall’inaugurazione», aveva anticipato il sindaco Riccardo Sanna. Novità delle novità infatti, direttamente dalla Lapponia, 4 ragazze si esibiranno con delle tipiche canzoni finlandesi e accenderanno così l'atmosfera natalizia.

I visitatori potranno inoltre notare un’altra particolarità: «Per tradurre termini e personaggi direttamente dalla tradizione irlandese, abbiamo usato la lingua sarda», spiega l’assessore alla cultura Gabriele Cossu.

Sabato 10, sempre alle 17, lo spettacolo di magia con Il Mago Lupin, e domenica 11, stessa ora, la compagnia teatrale Tragodia con lo spettacolo Baracca e Burattori chiuderanno gli eventi per questa settimana.

Sabato 17 gli Elfi Scienziati scenderanno in campo con il loro laboratorio di giocattoli e il pubblico sarà invitato a porre tante domande per soddisfare le proprie altrettante curiosità.

Domenica 18, alle 17, le scimmiette Max, Ginger, Casimiro, Gustavo e Cico Ciaco, provenienti dal Teatro Tages e dal Teatro del Segno, saranno accompagnate dal pappagallo Pietro e dal topolino Judy per esibirsi in uno spettacolo all’insegna del divertimento.

Dal 19 al 21 la casa di Babbo Natale sarà visitabile e tutti i bambini potranno scrivere la letterina, in attesa del 22 e del 23 dicembre dove si potranno scattare delle foto ricordo con Santa Claus, che sarà in persona a Pabillonis.

L’iniziativa è stata portata avanti grazie all’azione sinergica delle associazioni Officine Sonore, Benas, Tramudadas e Promos, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e delle tante persone che si sono prodigate nell’offrire il loro prezioso aiuto.

© Riproduzione riservata