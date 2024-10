Nel centro di emergenza di soccorso Soc. Coop. Onlus in Via Roma sono stati inaugurati due nuovi mezzi di trasporto.

Roberto Massa, 45 anni, responsabile della cooperativa emergenza soccorso ha commentato: «Il centro di soccorso è un’azienda certificata, abbiamo trasformato una passione volontariato in lavoro. Svolgiamo il servizio con convenzione con il 118 in h24. La nostra attività iniziò a maggio del 2009 con sei dipendenti, adesso dopo l’unione con la sede di Arbus siamo 12 riuniti in cooperativa, più due volontari. In media facciamo 140 interventi al mese e altre attività relative ai servizi sociali e di supporto a manifestazioni pubbliche, sportive, processioni e feste campestri. Complessivamente 1800 operazioni all’anno. Oltre alle ambulanze abbiamo anche un Doblò per trasporto di disabili con pedana elettrica per consentire lo spostamento agevole delle persone. Attualmente stiamo collaborando con i comuni di Guspini e di Arbus».

Gli fa ecco il collaboratore Lello Pusceddu: «Facciamo un servizio per tutte le 24 ore. Con l’unione dei due centri di soccorso facciamo un servizio migliore. Attualmente la sanità sta avendo grossi problemi stiamo cercando di fornire il miglior servizio perché assistiamo alla difficoltà della sanità pubblica che risente della mancanza dei medici di base, per qualsiasi richiesta problema si chiede il servizio ambulanza per recarsi al pronto soccorso intasando questo importante servizio unendo le sedi del 118 di Arbus e Guspini. Il costo delle ambulanze, di base, è di circa 90mila euro ognuna. Sono mezzi di soccorso di base. Una dedicata a Vittorio Saba di Guspini, l’altra dedicata a Gino Peddis Arbus perché per anni gli abbiamo portati a Cagliari per fare la dialisi. Con loro e rispettive famiglie si creato un legame di affetto e solidarietà».

All’inaugurazione dei nuovi mezzi di soccorso hanno partecipato Don Gianni Biancu parroco della chiesa di san Pio X a Guspini e di Don Daniele Porcu parroco di san Sebastiano di Arbus che hanno benedetto i mezzi di soccorso.

Filippo Usai presidente della commissione politiche sociali ha commentato del comune di Guspini: «Le comunità dei due paesi usufruiscono di un servizio soccorso con mezzi e personale qualificato». I sindaci Paolo Salis e Giuseppe De Fanti hanno evidenziato l’importanza dell’unione del volontariato per assistere le popolazioni. In conclusione il deputato Gianni Lampis ha plaudito l’evento: «La sanità del territorio è in difficoltà, il servizio delle ambulanze è importante per prestare assistenza e soccorso».





