Terzo fine settimana senza guardia medica per i cittadini di Guspini e Arbus. E dopo la mobilitazione di cittadini e amministratori locali il caso esplode anche in consiglio regionale, dove Rossella Pinna e i consiglieri del Pd hanno presentato un’interrogazione.

"E’ inaccettabile che in due comuni così importanti del Medio Campidano, che contano una popolazione residente complessiva di quasi 18mila abitanti, non sia garantito un servizio essenziale come la guardia medica, la cui mancanza mette di fatto in pericolo la vita delle persone”, si legge nel testo dell’interrogazione

“E’ l’ennsumo episodio che fa seguito a carenze già denunciate negli scorsi mesi, un vero e proprio smantellamento dei servizi sociosanitari presso il distretto di Guspini che assiste circa 56mila abitanti, molti dei quali anziani e con patologie croniche”, posegue il Pd.

Lo scorso 13 luglio cittadini, amministratori, associazioni e sindacati hanno manifestato tutta la loro grande preoccupazione.

"La speranza - sostiene la Pinna - è che in questi giorni si sia trovata velocemente soluzione alla grave emergenza della medicina di continuità assistenziale che per ben due fine settimana ha lasciato i due paesi del Medio Campidano senza guardia medica locale con grave disagio di cittadini".

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata