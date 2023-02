Per il ritorno del carnevale guspinese in grande stile non mancheranno gli automarket, che dovranno obbligatoriamente avere una impronta green e a basso impatto ambientale.

Le postazioni sono riservate ad operatori nel settore alimentare (vendita di alimenti e bevande) e di torroni e dolci tipici, per i giorni di giovedì 16, martedì 21 e sabato 25 febbraio. “Durante l'esercizio dell'attività tutti gli operatori commerciali, indipendentemente dalle categorie di appartenenza e dalle preparazioni effettuate, dovranno obbligatoriamente utilizzare prodotti ecologici per la ristorazione, quali packaging e stoviglie compostabili, escludendo qualsiasi utilizzo di bicchieri e posate in plastica”, è ciò che chiedono gli uffici guspinesi.

Il comune ha definito le modalità di assegnazione nei vari giorni in cui si terranno le manifestazioni. Per giovedì grasso è a disposizione un posteggio per torroni e dolci tipici in via Mazzini (fronte edicola - adiacente Farmacia). Martedì grasso saranno 6 i posteggi disponibili (torroni, dolci tipici e automarket), in piazza Oristano. Discorso a parte per i posteggi disponibili sabato 25 febbraio, giorno della sfilata “Carnevalinas”. Dieci sono a disposizione nella zona di partenza della sfilata, in via Anna Frank, mentre altri 8 sono a disposizione nella zona di arrivo, in via Togliatti. Solo per gli stalli di sabato 25, ciascun operatore potrà scegliere solo una delle due opzioni previste.

Le domande da inoltrare obbligatoriamente tramite procedura telematica, attraverso la compilazione dell’apposito modulo online dal sito istituzionale del Comune di Guspini. Sullo stesso sito sono chiariti anche i criteri per la formazione delle graduatorie. Scadenza domande fissata a venerdì 10 febbraio 2023.

