Due giovani residenti a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri a Cagliari per una truffa ai danni di un 75enne di Guspini.

L’anziano era entrato in contatto con i due, di 24 e 23 anni, per l'acquisto di una stufa a legna particolarmente performante e descritta con toni entusiastici su un noto sito web. L'intenzione era stata quella di abbattere sensibilmente i costi del riscaldamento per le prossime stagioni invernali e autunnali.

Dopo una serie di contatti avvenuti tramite messaggi sms, i due napoletani sono riusciti a farsi versare dalla carta prepagata del denunciante, con due distinti bonifici, la somma complessiva di 2.980 euro, su due differenti conti on-line. Ma la stufa non è mai arrivata in Sardegna.

