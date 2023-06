Un grosso incendio è scoppiato nel primo pomeriggio tra Guspini e San Gavino. la strada Statale 197 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, perché le fiamme alimentate dalle forti raffiche di scirocco rendono pericoloso il transito.

L’area maggiormente colpita è all’altezza dello svincolo per Gonnosfanadiga. Sul posto stanno lavorando cinque squadre del sistema regionale dell’antincendio .

In una prima fase si sono alzati in volo due elicotteri (da Villasalto e dalla base del Marganai) ma non sono riusciti ad avere ragione del rogo, così è stato chiesto l’intervento di un ulteriore velivolo, decollato da Fenosu.

