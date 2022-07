All’altezza di Furtei i carabinieri delle Stazioni di Nuraminis e Barumini sono intervenuti sulla statale 197 al km. 24,784: un 62enne di Serramanna ha perso il controllo della sua Ducati Monster impattando contro un cartello stradale.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Brotzu, in prognosi riservata per gravi traumi alla testa: è in pericolo di vita.

Il veicolo è stato rimosso e posto sotto sequestro.

