Mezzo ettaro di terreno è stato distrutto dalle fiamme nella giornata di ieri a Pabillonis, nella periferia del centro abitato e di proprietà di un 58enne.

Sul posto, in località “Su Pardu”, sono intervenuti gli uomini della Stazione forestale di vigilanza ambientale di Guspini, i Vigili del fuoco di Sanluri, i volontari della protezione civile e i carabinieri del Radiomobile di Villacidro.

Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, il proprietario dell’appezzamento ricoperto da ampie e alte sterpaglie, che si era adoperato per collaborare all’estinzione del rogo, è stato colto da malore. Soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di San Gavino Monreale per le cure del caso. Non corre pericolo di vita.

I carabinieri hanno effettuato i primi rilievi e dalle indagini sono emersi elementi di colpevolezza nei confronti dell’uomo, denunciato a piede libero per il reato di incendio.

(Unioneonline/s.s.)

