Incendio a due passi dall’ingresso di Arbus, vicino alla zona in cui due anni fa c'era stato un vasto rogo.

Sul posto tre elicotteri e due Canadair della flotta regionale.

Cominciano ora le attività di bonifica, danni per ora non quantificabili.

Stanno operando Corpo forestale, che coordina le attività, e Forestas. Presenti i carabinieri.

Le fiamme hanno lambito varie abitazioni di campagna.

L’INTERVISTA:

