Soccorso alpino al lavoro, nella serata di ieri, per mettere in salvo un arrampicatore in difficoltà nei pressi della diga del Rio Coxinas, a Villacidro.

L’allarme è scattato poco dopo le 19, e immediatamente sono intervenuti sul posto una decina di tecnici delle Stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano.

L’arrampicatore, 37enne residente a Milano, è scivolato riportando una sospetta frattura a una gamba. Raggiunto è stato stabilizzato e, adagiato su una barella, è stato trasportato con la tecnica della portantina fino alla strada, dove lo attendeva l’ambulanza della LIVAS di Gonnosfanadiga.

Il recupero, a causa del terreno particolarmente impervio dove è avvenuto l’incidente, è stato particolarmente difficoltoso.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata