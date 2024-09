Si è concluso poco dopo la mezzanotte l’intervento per il recupero di un arrampicatore, un 37enne trentino, infortunatosi dopo una caduta sulle falesie di Capo Pecora, ad Arbus.

L’uomo era in compagnia di una amica, che ha allertato i soccorsi non appena avvenuto l’incidente. L'allarme intorno alle 20.50 con l’immediata attivazione di 12 tecnici del Soccorso alpino e speleologico delle stazioni di Iglesias, Cagliari e Medio Campidano.

Per via del terreno particolarmente impervio che avrebbe reso lungo e complesso il trasporto via terra dell’infortunato, è stato richiesto il supporto dell’elicottero HH-139A dell’80°Centro SAR – Search and Rescue dell’Aeronautica Militare. Il mezzo, decollato da Decimomannu, ha raggiunto l'infortunato che, con il supporto degli uomini intervenuti via terra, è stato stabilizzato e posizionato sulla barella per essere poi recuperato con il verricello e trasportato nel parcheggio dove lo attendeva l’ambulanza medicalizzata di Areus.

A seguito delle valutazioni effettuate dal personale medico, l’uomo è stato poi trasportato con l’elicottero di Decimomannu all’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul posto anche il personale dei Vigili del Fuoco.

