“Le vaccinazioni degli ultra80enni del Medio Campidano sono terminate”. Lo rimarca il direttore generale della Assl del territorio Alessandro Baccoli: “Siamo riusciti a vaccinare tutti gli anziani che hanno dato la propria disponibilità. È stato fondamentale il coinvolgimento dei medici di base, di tutte le associazioni di volontariato e dei sindaci”.

Un risultato di fondamentale importanza anche perché la diffusione del virus è ancora alta nel territorio e nel contattare gli anziani è stato prezioso anche il ruolo svolto dagli assessori alle politiche sociali e dai servizi sociali dei Comuni.

"Il modello del Medio Campidano – aggiunge Alessandro Baccoli - ha funzionato a meraviglia e sono orgoglioso del risultato raggiunto. Con questa collaborazione abbiamo rintracciato gli anziani anche perché in alcuni casi gli elenchi telefonici erano cambiati. Chi in un primo momento non ha dato la propria disponibilità al vaccino, può sempre dare la propria adesione ne portale e sarà raggiunto e poi vaccinato”.

