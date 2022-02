Un bilancino di precisione, 200,11 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e 360 euro in banconote di varie taglio, probabile provento dello spaccio. È il materiale ritrovato nel corso di una perquisizione domiciliare a Sardara al termine della quale i carabinieri hanno arrestato un imprenditore di 37 anni.

L’operazione è avvenuta nell’ambito di una delle varie attività messe in atto dai militari per porre un freno al traffico di stupefacenti nel Medio Campidano.

L’uomo è stato messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per oggi in tribunale a Cagliari.

(Unioneonline/s.s.)

