Un allevatore 69enne allevatore di Samassi, noto per precedenti denunce, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali.

I militari hanno appurato che nei giorni scorsi un cane pastore fonnese, sfuggito alla custodia dell'uomo nelle vie del centro abitato, aveva aggredito e morso al polpaccio destro un 49enne del luogo, procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni come confermato dai medici dell'ospedale di San Gavino Monreale cui il 49enne si è rivolto per le cure.

(Unioneonline/v.l.)

