Le ferite riscontrate sulla testa di Antonio Giuseppe Atzori, il sessantacinquenne trovato cadavere ieri pomeriggio nell'abitazione di famiglia in via Pani ad Arbus possono essere riconducibili a cadute ripetute. ma anche a un episodio violento.

È quanto è emerso dall'autopsia condotta oggi pomeriggio da Roberto Demontis. Gli esami, durati oltre quattro ore, non sciolgono il mistero e lasciano aperte quindi tutte le ipotesi.

Il corpo di Atzori era in avanzato stato di decomposizione, questo ha reso molto complicati gli accertamenti necroscopici. Sono stati eseguiti i prelievi di rito per gli esami tossicologici e istologici, che potrebbero fornire altri elementi importanti per stabilire le cause della morte. Spetterà adesso ai carabinieri della compagnia di Villacidro e del Reparto operativo del Comando provinciale di Cagliari effettuare ulteriori accertamenti per ricostruire gli ultimi giorni di vita del 65enne.

