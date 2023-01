Il Tar riapre il “Belle e Monelle”: il locale notturno di Sanluri, che ospita gli spettacoli di numerose protagoniste del cinema hard, era stato chiuso per due settimane dal questore di Cagliari con un provvedimento del 29 dicembre. Dodici giorni prima un cliente aveva ferito con una testata sul naso un altro avventore. E per questo era stato valutato il “pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini”, che aveva portato allo stop delle attività nel periodo delle feste.

Una decisione abnorme, per l’avvocato Marco Piroddi, che per conto del titolare Davide Podda l’ha impugnata davanti al tribunale amministrativo.

Nel suo ricorso ha spiegato che dopo le botte erano stati chiamati i soccorsi e le forze dell’ordine. Che a seguito di quell’episodio il Belle e Monelle aveva ospitato anche le esibizioni di nomi notissimi del settore, come quello di Malena (evento pubblicizzato anche con manifesti 6X3 a Cagliari), che avevano richiamato numerosi avventori, senza incidenti. E che, in ogni caso, mai si fosse verificato un fatto simile durante i recenti anni di attività.

I giudici amministrativi hanno emesso un decreto: non una decisione nel merito, ma comunque sufficiente ad accorciare fino al 7 gennaio il periodo di “punizione”, perché “non appare privo di fondamento”, si legge, “il profilo di censura imperniato sulla violazione del principio di proporzionalità, in relazione alla durata della misura adottata”.

La camera di consiglio è fissata per il primo febbraio. Solo dopo si saprà se la decisione della Questura sarà considerata esagerata o no. Intanto, il locale riapre.

(Unioneonline/E.Fr.)

