È di due feriti in gravi condizioni il bilancio di un incidente avvenuto sulla Stata 196 dir., nel tratto che porta all’ingresso nel Comune di Serramanna.

Per cause in fase di accertamento si sono scontrati un’automobile e un trattore agricolo. Quest’ultimo, in seguito all’impatto, si è ribaltato a bordo strada.

Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanluri.

Gli operatori giunti sul posto hanno delimitato l'area e provveduto a prestare assistenza ai sanitari del 118 per soccorrere i conducenti, che sono stati trasportati in codice giallo in ospedale con le ambulanze.

Al termine delle operazioni di soccorso gli uomini del 115 hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata.

Per gli accertamenti e i rilievi di legge i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Sanluri.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata