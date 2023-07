Era ubriaco l’uomo che ieri, sulla provinciale tra Montevecchio e Funtanazza, era alla guida della Renault che si è scontrata con la Fiat Uno condotta da una 28enne con a bordo i figli di due e tre anni.

Le macchine si sono schiantate forse per un’invasione di corsia, nel territorio di Arbus.

L’impatto è stato violentissimo: la donna e uno dei figli sono stati trasportati in eliambulanza, in codice rosso, al pronto soccorso del Brotzu di Cagliari. Secondo quanto si apprende non sono in pericolo di vita.

Dai successivi accertamenti è emerso che il conducente della Renault, un uomo di 63 anni, sottoposto a test dell’etilometro, era ubriaco: nel sangue aveva un tasso alcolemico di 2,4 g/l. Veicolo e patente gli sono stati sequestrati.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 partite da Guspini e da San Gavino e i carabinieri della stazione che hanno eseguito i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente.

