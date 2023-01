Un’altra vittima della cosiddetta truffa del bancomat. A cadere nel tranello, questa volta, è stato un 31enne di Arbus.

L’uomo aveva messo in vendita su un noto sito di annunci un paraurti e si era accordato con un 49enne e un 40enne, entrambi di Roma, per il pagamento. Gli è stato detto di andare a uno sportello automatico di Poste Italiane per ricevere il pagamento, in realtà la vittima ha effettuato nove ricariche su tre diverse carte PostePay per un importo totale di 2.250 euro, a vantaggio dei due truffatori.

Solo quando si è reso conto di non aver ricevuto il denaro ma di averlo perso, si è rivolto ai carabinieri i quali, in collazione con Poste, sono riusciti a identificare i malfattori, denunciati per truffa aggravata.

(Unioneonline/s.s.)

