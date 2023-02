Paura questa mattina in via Repubblica ad Arbus, nel centro storico del paese, dove, attorno alle 9, è esplosa la canna fumaria di una stufa a legna.

Lo scoppio si è verificato all’ultimo piano di una palazzina di tre livelli, una casa antica con soffitti in legno.

Attimi di grande apprensione per l’incendio che si è scatenato subito dopo la deflagrazione. In salvo una donna 96enne che vive al secondo piano dell’edificio: il figlio, un dentista uscito per andare al lavoro, ha visto le fiamme dalla strada e si è precipitato per condurre l’anziana fuori dall’abitazione.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Sanluri, sul posto anche la polizia locale.

