Due apparecchi da gioco illegali, e cioè non collegati alla rete telematica ADM e dunque senza le opportune autorizzazioni, sono stati sequestrati dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in un esercizio commerciale di Villacidro.

Gli apparecchi, privi di codice identificativo, mostravano a video diverse piattaforme di gioco, attraverso le quali si accedeva ad una molteplicità di altri giochi, con l’introduzione di monete e banconote.

Per il titolare dell’esercizio commerciale è scattata una sanzione da 22mila euro. In caso di mancato pagamento, è anche prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni, oltre alla confisca degli apparecchi e di eventuali somme in essi contenute. Poiché si tratta di apparecchiature che funzionano in totale evasione d’imposta, si provvederà anche al calcolo dell’imposta dovuta all’Erario.

