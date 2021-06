Ieri a Villanovafranca i carabinieri della locale Stazione, a conclusione di alcuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per guida senza patente un 35enne di Serramanna, pastore con precedenti denunce a carico.

I militari hanno sorpreso il giovane alla guida di una Lancia Lybra di proprietà di un 62enne nomade rom del luogo. Il conducente era sprovvisto di patente di guida per non averla mai conseguita, e non è la prima volta che viene sorpreso al volante sulle strade.

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo anche perché privo di copertura assicurativa.

Procura e Prefettura di Cagliari sono state informate per gli aspetti di relativa competenza dai carabinieri che hanno operato.

