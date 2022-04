Ancora una volta, come già accaduto in passato, è stato sorpreso al volante di un’auto senza assicurazione e privo della patente, in quanto non l’ha mai conseguita.

I carabinieri di Sanluri hanno denunciato il 69enne dopo averlo fermato nel corso di un normale servizio a un posto di controllo in via Fausto Coppi.

La macchina è stata messa sotto sequestro amministrativo.

(Unioneonline/s.s.)

