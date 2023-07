Questa mattina dalle 10.30 il circolo Joyce Lussu ha portato a Villacidro, nei locali della Mediateca comunale, un'interessante discussione sul tema dell'energia geotermica in Sardegna.

Il convegno è cominciato con una lectio magistralis sulle risorse geotermiche del professor Paolo Valera dell’Università degli studi di Cagliari. Partendo dal contesto generale di studi e dati geotermici ha mostrato al pubblico le potenzialità della sorgente di acque geotermiche di S’acqua cotta tra Villacidro e Villasor.

L'incontro è proseguito con gli interventi di Giancarlo Carboni vicepresidente dell'Ordine dei geologi Sardegna e consigliere comunale, di Francesco Bertolino, docente di fisica in pensione dell’Università di Cagliari e Michelle Piras giovane ingegnera che ha parlato dei suoi studi sulla zona termale di Sardara. Il dibattito è stato coordinato da di Giuseppe Caboni.

Per gli esperti l'energia geotermica è una risorsa importante, «che si potrebbe configurare come una risorsa di energia pulita che rispetta i principi della sostenibilità, contro i piani e la nuova speculazione energetica che si sta facendo strada, soprattutto in Sardegna».

