È operativo da questo lunedì all'Ufficio postale di Villacidro, in via Repubblica, il nuovo sportello “Punto Poste Casa & Famiglia” dedicato a prodotti assicurativi come RC auto e polizze vita, sottoscrizioni di abbonamenti di telefonia Poste Italiane per cellulari e per la casa con internet fibra, sottoscrizione di carte prepagate, servizi di accredito stipendio e di risparmio.

Il nuovo sportello sarà gestito da apposito personale specializzato, in grado di attivare i servizi ma anche di suggerire alle persone interessate tutti i prodotti dedicati. Nei primi mesi del 2023 arriverà anche il nuovo servizio per luce e gas, con tariffe appositamente ideate per le famiglie.

Il totem digitale all'ingresso, che rilascia i biglietti per le attese è già stato integrato con la voce dedicata al nuovo servizio.

