Aprirà mercoledì 12 il grande hub vaccinale per la somministrazione delle dosi nel territorio del Medio Campidano. Sono in corso gli ultimi accorgimenti per consentire l’apertura della struttura, il capannone che si trova di fronte all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria”.

Lo evidenzia Alessandro Baccoli, direttore generale della Asl del Medio Campidano: “In questo capannone a partire dalle 8.30 del mattino saranno operative dieci postazioni per i vaccini e si potranno somministrare ogni giorno fino a 900-1000 dosi. Questo darà un grande impulso alla velocizzazione della campagna dei vaccini soprattutto con l’inserimento dei medici di famiglia, ci saranno sei punti di accettazione in un’area che presenta delle ottime condizioni di viabilità a cinque minuti a piedi dalla stazione ferroviaria”.

L’amministrazione comunale di San Gavino Monreale ha subito dato il proprio supporto come sottolinea l’assessore alla protezione civile Libero Lai: “Per San Gavino è importante essere il centro del Medio Campidano per un servizio di questa importanza. Ho fatto richiesta alla direzione regionale e al servizio territoriale di protezione civile affinché venissero attivate tutte le associazioni del Medio Campidano a supporto. Il coordinamento sarà curato da Mirko Guerrini, presidente della nostra associazione locale. Verranno posizionati all'esterno dei wc chimici a servizio di coloro che sono in attesa”.

