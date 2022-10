Saranno celebrati oggi alle 16 nella Chiesa Parrocchiale di San Nicolò in via Gramsci a Guspini, dove risiedeva e dove risiedono i suoi cari, i funerali di Gianni Dessì, il cinquantanovenne che ha perso la vita nel primo mattino di domenica in seguito a un incidente stradale avvenuto sabato notte, attorno alle 23, nella Statale 126 in un tratto rettilineo, a due chilometri dal centro abitato di Guspini.

Il motocarro guidato da Dessì era stato tamponato da una vettura, una Fiat Grande Punto, e conseguentemente all’urto le condizioni di salute dell’uomo sono parse già dalla notte di sabato gravi. È stato trasportato da un’ambulanza medicalizzata del 118, a causa dei diversi traumi ricevuti, all’ospedale di San Gavino, ma le sue condizioni si sono aggravate maggiormente e nella mattina di ieri è morto.

Giovanni Scanu

