Messaggi e lettere dai toni minacciosi ma anche telefonate e pedinamenti continui. Fino alla notte scorsa quando oltre alla ex compagna, un 61enne di Marrubiu ha trovato i carabinieri che lo hanno arrestato per stalking.

È l’ennesimo caso di atti persecutori registrati in provincia di Oristano nei primi mesi dell’anno e rientra in quella casistica di reati che, come ha ricordato il comandante provinciale dei carabinieri Erasmo Fontana in occasione della festa dell’Arma, «sono in crescita e sempre più efferati».

Giovedì notte una donna di 59 anni ha chiesto aiuto ai carabinieri perché ancora una volta l’ex marito la stava seguendo, dopo che da tempo i suoi atteggiamenti erano diventati sempre più insistenti e fastidiosi. I militari di Marrubiu sono intervenuti subito e hanno arrestato in flagranza Francesco Garau.

L’uomo, assistito dall’avvocato Piero Aroni, è comparso in Tribunale per la direttissima; il legale ha chiesto termini a difesa e la giudice Paola Bussu ha rinviato l’udienza al 19 giugno disponendo gli arresti domiciliari per l’uomo.

