Un finanziamento da parte dell’Assessorato al Lavoro della Regione Sardegna, destinati a giovani fino a 35 anni, residenti nelle isole minori di San Pietro, Sant’Antioco, Asinara e La Maddalena, che vogliano intraprendere nuove attività imprenditoriali. Ci sarà un budget, per ognuno dei 4 comuni, di 300.000 euro, da erogarsi a fondo perduto. Massimo per ogni progetto 50.000 euro e un cofinanziamento del 10%.

Potranno richiedere il finanziamento regionale giovani che risiedono in una di queste isole o che spostino in queste la loro residenza, dando anche in questo modo la possibilità di un ritorno “a casa” di coloro che ora risiedono altrove per motivi di lavoro o quant’altro. L’ultimo degli incontri si è svolto a La Maddalena nei giorni scorsi, ai Magazzini Ilva, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale, dall’Aspal, dal Centro per l’impiego di Olbia e della sede distaccata di Palau.

Nel corso dell’incontro informativo sono state presentate le caratteristiche di questo provvedimento e si è parlato di strumenti e di modalità per avviare un’attività imprenditoriale, dei settori strategici degli stessi, dei campi di intervento e, appunto, degli incentivi. L’avviso pubblico deve essere ancora pubblicato.

