Anche Geppi Cucciari fa i conti con la problematica continuità territoriale della Sardegna: in un post su Facebook, l’artista di Macomer ha lamentato alcune difficoltà legate al ritorno nella sua isola per le vacanze di Pasqua: «Noi sardi, a volte, torniamo a casa per Pasqua. Torniamo anche se non è Pasqua. Una delle compagnie che copre le tratte», scrive Geppi, «è Aeroitalia. Che non permette la lista d’attesa con un biglietto già emesso, e ha un call center col quale parlare è impossibile. Impossibile. Suggerimenti?»

Immediata la levata di scudi dei follower dell’artista, con più di 500 commenti da parte dei tanti che hanno vissuto situazioni analoghe: «La Regione Sardegna», scrive Alessandra, «non ha un minimo di considerazione per i sardi costretti a lavorare fuori». Eleonora pone il focus sulla la spesa: «Il problema sono anche i costi dei biglietti, cara Geppi. Milano-Alghero e viceversa 900 euro. Due adulti e un bimbo. Molti hanno rinunciato a tornare a casa».

Tante anche le condivisioni generate dal post, che comunque non ha avuto un seguito: non è chiaro se alla fine Geppi Cucciari sia riuscita a contattare la compagnia aerea.

