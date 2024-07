Ha provocato un incidente stradale viaggiando, ubriaco e contromano, a bordo della sua auto di lusso. Poi, fermato dalla polizia stradale, ha esibito un documento di guida contraffatto.

A finire nei guai un turista straniero in vacanza a Porto Cervo, fermato e denunciato dagli agenti della polstrada di Sassari.

I fatti verso l’una di notte dell’8 luglio scorso, quando la sala operativa ha inviato la pattuglia della Polizia Stradale di Olbia nel centro più noto della Costa Smeralda, Porto Cervo, dove, proprio vicino al porto, si era appena verificato un incidente stradale.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno ricostruito come una Porsche Carrera 4S, percorrendo la strada contromano, aveva urtato frontalmente contro un taxi. Dagli accertamenti nessun dubbio sulla responsabilità del conducente dell’auto di lusso, risultato poi positivo all’alcoltest con un tasso oltre 3 volte il limite consentito.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno quindi sanzionato l’uomo e gli hanno ritirato la patente di guida, risultata però poi contraffatta.

Per l’uomo, quindi, la denuncia per aver causato un incidente mettendosi alla guida in stato di ebbrezza e perché in possesso di patente contraffatta.

(Unioneonline/v.l.)

