Con la Cerimonia di Premiazione, svoltasi stasera, venerdì 13 dicembre, nella sala della Biblioteca Simpliciana, si è conclusa l’undicesima edizione del Premio Letterario Città di Olbia. Quattro le sezioni del riconoscimento che ha visto, ancora una volta, una grande partecipazione di scrittori.

Ad aggiudicarsi il primo posto nei racconti brevi in italiano è stata Alessadra Jorio, di Jesi (An) con “Una storia da raccontare” seguita da Simona Incollu di Baunei con “La musica del circo” e Maria Cristina Clotilde di Dio, di Ravanusa (Ag) con “Donna Maria”. Menzione speciale a Stefano Campesi, di Monserrato, con “La festa del grano”.

Nella sezione racconti brevi in gallurese e logudorese si impone “Amen” di Sandro Biccai di Sindia, seguito da Mario Pirrigheddu con la “La cascia di farru” e “Mintonia” del sassarese Luciano Goddi mentre vince per le poesie in gallurese e logudorese Gianfranco Garrucciu di Tempio Pausania con “Sinfonia d’attugnu”, secondo classificato Giangavino Vasco con “L’Isco”, terzo posto per Marzia Meloni, di Loiri Porto San Paolo, con “Lu ‘Iaggju”.

Due le menzioni speciali: “Ispola Ismentigada” di Pasqualina Sebastiana Nieddu, di Macomer e “Tarra di tricu” di Andrea Columbanu, di Olbia. La sezione junior, racconti brevi in italiano, premia Edoardo Rezza di Tissi, con “Come falene”, secondo posto per l’olbiese Salvatore Calligaris con “La Fabbrica” , terzo posto per Angelica Vitali, di Notaresco(Te), con “Black Void”. La serata è stata presentata da Luana Scanu, in giuria Filippo Pace (presidente), Eliano Cau, Paolo Russu, Emilio Aresu e Maurizio Brianda.

