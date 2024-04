Dieci candeline per SensibilMente Odv, l’associazione nata nel 2014 per sensibilizzare e diffondere la conoscenza sull’autismo e promotrice della “Settimana per l’autismo”. Dieci anni di attività ed eventi di formazione e istruzione, culturali e sportivi, che hanno inciso sulla consapevolezza della città riguardo i temi della disabilità e dell’inclusione; l’obiettivo - essere non solo punto di riferimento delle famiglie ma favorire la vita pubblica delle persone con autismo e disabilità - è stato centrato. «Il futuro – scrive la presidente Veronica Asara, nella presentazione delle nuove iniziative - sarà lavorare al “passaggio di testimone”. Da associazione di famiglie ad associazione di persone con autismo e disabilità che partecipino compiutamente alla vita pubblica, cittadina e regionale».

Anche quest’anno l’avvio della “Settimana” ha coinciso con la Giornata Internazionale per la consapevolezza sull’autismo ed è entrata nel vivo oggi con l’Open day, per famiglie e insegnanti, presso il centro riabilitativo Fkt di Tamponi: una giornata dove, oltre alla presentazione dell’associazione e dell’équipe riabilitativa del centro, sono stati illustrati l’iter diagnostico per l’inquadramento medico dei disturbi dello spettro autistico, le modalità di intervento e il metodo ABA.

Domani 4 aprile, alle 9, l’appuntamento è alle scuole medie di Santa Teresa Gallura dove verrà presentato Leon, il fumetto educativo di GioMo. La presentazione verrà ripetuta anche venerdì 5 mentre, in contemporanea, al Parco Fausto Noce di Olbia prenderà il via la 6ª edizione della manifestazione di atletica “Correre insieme per l’autismo” (in collaborazione con l’Academy Atletica Olbia) che vedrà la partecipazione di centinaia di bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Sabato 6 aprile, sempre al Fausto Noce, dalle 16, la presentazione e i testdrive dei mezzi ciclabili inclusivi del progetto ”Mezzo(1/2)”, in collaborazione con l’associazione hub.Mat; domenica, alle 16.30 nella Chiesa di Sant’Ignazio, a Olbia, i 10 anni di SensibilMente saranno festeggiati con il concerto del coro Tell Thee Gospel. Gli eventi della “Settimana” si chiudono con il corso di formazione per giornalisti, “Informazione e disabilità”: il seminario sul tema del linguaggio inclusivo è organizzato dall’OdG della Sardegna e da Giulia Giornaliste con il contributo del Gruppo “Carta di Olbia”.

© Riproduzione riservata