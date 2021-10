E’ di un ferito in gravi in condizioni il bilancio di uno scontro frontale tra due automobili avvenuto sulla provinciale 13 tra Arzachena e Cannigione, in prossimità del bivio per Baia Sardinia.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e il personale del 118.

Quattro le persone coinvolte, soccorse ed aiutate a uscire dagli abitacoli.

Come detto, una ha avuto conseguenze gravi, che hanno resto necessario il trasporto d’urgenza in ospedale con l’elicottero.

In corso gli accertamenti per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto.

