Il Comune di Santa Teresa Gallura spenderà 155.000 euro per realizzare lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale, messa in sicurezza dello stradello di Via Romagna, nei pressi della rinomata spiaggia di Rena Bianca.

L’Amministrazione Matta ha recentemente approvato il relativo Progetto esecutivo.

Per i cittadini residenti o domiciliati presso la via Romagna e dintorni è consuetudine servirsi di questa strada pedonale per recarsi, nel periodo estivo, alla spiaggia di “Rena Bianca”. Si tratta in effetti di un’area privata nella quale, pur non essendo mai stata formalizzata alcuna cessione gratuita o costituita la servitù pubblica di passaggio, il comune di Santa Teresa Gallura, negli anni ‘80, ha realizzato un muro di recinzione della lunghezza di circa 56 ml con altezza variabile data la natura del terreno in pendio da sud (via Romagna), verso nord (parcheggio Corallaro) di circa 1,60 – 2,00 ml; lungo tale passaggio pedonale è presente una condotta fognaria pubblica gestita da Abbanoa, che attraversa inoltre il parcheggio dell’Hotel Corallaro; lo stradello, seppur di proprietà privata, risulta di uso pubblico da oltre 40 anni. A causa di eventi meteorologici estremi degli ultimi anni e della totale mancanza di adeguata rete di raccolta delle acque meteoriche nel vicolo di collegamento tra la via Romagna ed il piazzale dell’Hotel Corallaro, è stato verificato il crollo/cedimento di parte della scala esistente, provocando un serio pericolo e ingenti danni alla struttura stessa. Da qui la necessità dell’intervento, che verrà finanziato totalmente mediante fondi regionali.

