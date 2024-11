L’intento è quello «di mantenere vivo lo spirito natalizio e creare aggregazione, unione e collaborazione tra cittadini, nonché stimolare la loro creatività e fantasia» ed è così che per il 4º anno consecutivo l'Amministrazione comunale della sindaca Nadia Matta promuove la realizzazione di presepi all’aperto da realizzarsi in strade o piazze da gruppi di cittadini abitanti nelle frazioni e borghi. Un invito questo rivolto a coloro che abitano ad esempio a Porto Pozzo, San Pasquale, Ruoni, Marazzino, La Ficaccia, ecc.

La manifestazione di interesse/domanda di partecipazione, dovrà essere presentata - è scritto nel bando pubblicato dal Comune - da un rappresentante del gruppo di lavoro e dovrà pervenire entro il prossimo 30 novembre. Il concorso è denominato “Il presepe nelle frazioni e Borghi di Lungòni” ed è appunto finalizzato alla realizzazione di un presepe, in spazi all’aperto, al fine di abbellire una via o una piazza del luogo in cui si risiede. Il premio per il presepe più bello/originale consiste in un elemento di arredo urbano, del valore di 2.000 euro, che verrà concordato tra l’Amministrazione e gli appartenenti alla frazione.

Ci sarà una commissione comunale che si recherà nei siti dove i presepi sono stati realizzati per valutarli e successivamente nei primi giorni dell’anno nuovo decretare quale sia stata la frazione o borgo vincitrice/vincitore del concorso 2024.

