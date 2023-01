È ormai definitiva la graduatoria con la quale il Comune teresino assegna 5 borse del valore di 3.000 euro ciascuna (per un totale di 15.000 euro) a studenti residenti, iscritti e frequentanti un corso di studi universitari, nell’anno accademico 2020-2021.

A suo tempo erano giunte in Comune 13 domande di partecipazione. I punteggi, che hanno poi determinato la graduatoria finale, sono stati assegnati tenendo conto delle attestazioni ISEE e delle valutazioni di merito.

«Tra gli obiettivi programmatici dell’Amministrazione – è scritto nella determinazione comunale - vi è quello di promuovere l’istruzione e la cultura per assicurare il futuro ai giovani, affinché rispondano in modo più efficace alle sfide che si trovano ad affrontare e, soprattutto, capiscano il valore della cultura e dell’istruzione quali “fornitrici” delle competenze necessarie per diventare membri attivi della nostra società, sempre più complessa, multiculturale e digitale».

© Riproduzione riservata