Paura nel pomeriggio a San Teodoro: un’ambulanza è stata distrutta da un incendio dopo una forte esplosione e due disabili hanno rischiato l’intossicazione. Ancora incerte le cause del rogo: non si esclude un’anomalia del motore o nell’impianto elettrico del mezzo. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e la sindaca, Rita Deretta.

Alle 14:20 un grande botto, poi le fiamme e una grande nube. Il veicolo era fermo in un parcheggio residenziale di via Sardegna, affianco al bar Pablo, davanti alla stazione bus di via Sassari a pochi metri dal centro storico del paese.

I due ragazzi disabili abitano nei pressi del parcheggio e il fumo ha invaso il loro appartamento. Se la sono cavata, per fortuna, con un grande spavento. Soccorsi dai vigili del fuoco, sono stati consegnati al 118.

Sono rimaste intatte le bombole di ossigeno all’interno del veicolo che, esplodendo, avrebbero potuto creare un danno assai più importante. Secondo alcuni testimoni l’incendio si è sviluppato velocemente dopo lo scoppio. Altrettanto rapido l’allarme e l’intervento dei soccorsi.

La strada è stata riaperta verso le 15.

Lorenzo Musu

