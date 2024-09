Si è aperta oggi, nella Sala Consiliare dell’Ex Palazzo Municipale l’evento fotografico “S’incontru – The Meeting” di Alessandro Conti e Seb Falchi Martinez. Con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura, San Teodoro saluta l’equinozio d’autunno attraverso una mostra che offre una visione unica sui paesaggi di Sardegna e Toscana. L’unione tra due espressioni artistiche esplora la connessione tra uomo e natura con focus sull’equilibrio tra il mondo interiore e quello esteriore.

«Alessandro Conti e Falchi Martinez, noti a livello internazionale per la loro capacità di catturare l’anima dei paesaggi e degli incontri umani – descrive la nota di presentazione – propongono una serie di tele fotografiche che documentano attimi di fusione tra elementi naturali e sensazioni umane. L’evento celebra la ciclicità della natura, proprio come l’Equinozio simboleggia l’equilibrio tra luce e oscurità, giorno e notte, ma anche il grande legame che unisce i due fotografi alle radici delle loro terre natie».

Alla base del lavoro anche il forte attaccamento alla terra natia che risiede in entrambi i maestri dello scatto.

«S’Incontru è anche conservare gelosamente il valore dei nomi delle nostre lingue – sostiene Seb Falchi Martinez - e custodire con forza e determinazione i nomi dei nostri luoghi così come sono nati e in una condizione di Salute geologica».

L’artista Falchi Martinez, che ha curato l'allestimento, tutte le sere dalle 18 alle 21, sarà a disposizione dei visitatori per dialogare sul processo creativo-introspettivo che ispira i suoi scatti e, la mattina e su prenotazione, sarà disponibile per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per dialoghi sull’educazione all’immagine e libertà di espressione attraverso il non verbale fotografico. La mostra nell’Ex Pm, sarà visibile fino al 5 ottobre, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 22.

