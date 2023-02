L’attesa è quasi finita e il Carnevale Teodorino è una promessa di divertimento e festa per tutti.

Il primo tra gli appuntamenti in programma sarà il 16 febbraio, giovedì grasso, con l’evento “È qui la festa” organizzato l’ASD Speedy Sport e la Cooperativa sociale Onlus Les Delices, in collaborazione con il Comune di San Teodoro, la Parrocchia e le ASD Sport Academy Olbia, Mountain bike Gallura e Windsurf Club Coda Cavallo.

La singolare kermesse propone un mix tra lo sport e le tradizionali iniziative carnevalesche e avrà come location anche due tra le più suggestive spiagge del litorale di San Teodoro.

Si parte proprio di fronte alla bellissima Lu Impostu, dove alle 14 ci sarà una partita di padel in maschera, per poi proseguire, alle 15, tra le acque de La Cinta con “Surfando in maschera”, organizzato dal Windsurf Club Coda Cavallo.

Proprio dalle rive della spiaggia simbolo del centro gallurese partirà la sfilata in maschera fino alla centralissima Piazza Mediterraneo, dove lo sport sarà ancora protagonista grazie alla sfilata su due ruote dell’Associazione Mountain bike Gallura. A chiudere il giovedì grasso sarà infine la grande festa in maschera presso l’Oratorio parrocchiale, con musica, ancora sport e lo spettacolo di Skiappa The Magic Clown.

L’edizione 2023 del Carnevale teodorino, organizzato dall’omonima associazione, entrerà nel vivo sabato 18 febbraio con la sfilata dei gruppi allegorici, in partenza alle 15.00 dal teatro Comunale, e la grande festa in piazza con DJ set.

Per martedì grasso l’appuntamento è alle 15 in piazza Emilio Lussu con ancora tanta musica, la mascherata a tema libero e la Pentolaccia conclusiva.

