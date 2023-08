Grande cordoglio, in Sardegna e non solo, per la tragica morte di Samuel Imbhuzan, il bimbo di 11 anni morto in seguito all’esplosione che ha travolto un camper sulla spiaggia olbiese di Bados.

Tra i messaggi di vicinanza alla famiglia è arrivato quello del governatore della Sardegna Christian Solinas, che esprime «il suo più profondo dolore e cordoglio per la tragica morte del piccolo Samuel, vittima dell'immane tragedia consumatasi sulla spiaggia di Bados. Non ci sono parole, dice il Presidente, per manifestare lo sgomento che si prova davanti ad un evento così spaventoso, che ci colpisce nel profondo».

Cordoglio anche per Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, città dove il piccolo – madre italiana, padre di origine romena – risiedeva.

«Rimini è vicina all'immenso dolore dei familiari di questo nostro giovanissimo concittadino tragicamente scomparso», ha detto il primo cittadino a nome di tutta la cittadinanza della città romagnola.

(Unioneonline/l.f.)

