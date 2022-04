Momenti di paura all’interno dell’azienda Ecoservice, la società che nel comune di Sant’Antonio di Gallura si occupa di sistemi per il trattamento e smaltimento rifiuti. Un uomo di 41 anni, dipendente della stessa ditta, situata nella zona industriale, in località Cioncu, durante una manovra nell’impianto lavorativo ha infilato una mano in uno dei macchinari in azione procurandosi gravi ferite.

L’incidente sul lavoro è successo poco dopo le 13, quando i macchinari erano in funzione.

L’uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno bloccato il meccanismo e allertato il 118. I sanitari dopo le prime cure lo hanno trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Olbia, dove si trova ricoverato.

I medici gli hanno riscontrato una sindrome da grave schiacciamento mano e polso. Una serie di microfratture che, per fortuna, non avrebbero compromesso l’uso della mano. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il macchinario.

© Riproduzione riservata