Col voto di ieri di prima adozione di adeguamento del PUC al PPR (Piano Paesaggistico Regionale), oltre ai grandi temi come la destinazione urbanistica dell'ex Club Med, dell'ex Fortezza di Punta Rossa e dell'ex Arsenale Militare-ex G8, sottolineano dall'Ammistrazione Lai, particolare attenzione è stata rivolta al sociale e agli artigiani.

«Abbiamo ritenuto indispensabile dare adeguate risposte ad un problema sociale come quello della prima casa», afferma Adriano Greco, delegato ai Servizi Sociali. «Dopo la redazione della graduatoria per l’assegnazione delle case popolari e a canone agevolato ci siamo resi conto ancor di più della reale esigenza del territorio. Oggi è necessario - continua Greco - dare risposte immediate per combattere questo fenomeno che deve andare certamente di pari passo con il rilancio economico del paese, ma che non può e non deve essere tenuto in secondo piano. Per tali ragioni sono stati previsti oltre due ettari e mezzo di terreni comunali da destinare in parte all’edilizia popolare ed in parte all’edilizia residenziale sociale». Attenzione anche, nel PUC, nei confronti degli artigiani.

«Ritengo sia doveroso – afferma Stefano Cossu, delegato alle attività produttive - dare risposte concrete ad un settore capace di creare economia, ma che personalmente ritengo soprattutto custode della nostra storia e tradizione. Finalmente l’ex caserma Sauro avrà una destinazione urbanistica ben definita e sarà destinata alle maestranze locali».

