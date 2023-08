Guardando alcuni filmati, circolati rapidamente sui social, sembrava di assistere all’iconica scena del Titanic, con l’orchestra che continuava a suonare mentre la nave affondava. Nei video della scorsa notte, girati all’interno della nota discoteca JustMe di Porto Cervo, in Costa Smeralda, le fiamme facevano da sfondo ai balli che proseguivano a ritmo di musica.

Forse solo l’effetto di una ripresa suggestiva, stando a quanto chiariscono dallo stesso locale: «L’incendio propagatosi in prossimità dell’Hotel Colonna Pevero», spiegano i titolari del JustMe, «ha proseguito verso il mare per fortuna senza creare danni a nessuno se non - purtroppo - per la macchia mediterranea. Per fortuna il maestrale ha portato l’incendio verso il mare».

Dalla discoteca, dunque, nette smentite su eventuali pericoli corsi dalle persone, che avrebbero invece proseguito la loro serata in totale sicurezza.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata