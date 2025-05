Alla RSA Smeralda di Padru prende il volo un progetto che unisce api, anziani e giovani. Coinvolta nel progetto nazionale Bee Korian, nato per promuovere il benessere degli anziani e il confronto intergenerazionale, in collaborazione con Apicolturaurbana.it, nella residenza per anziani del paese gallurese sono state installate due arnie per la tutela di 120mila api.

Attiva fino a ottobre prossimo, l’iniziativa è strutturata in diverse attività che coinvolgono anche le scuole: laboratori per la piantumazione di un’aiuola per nutrire le api, per la realizzazione di una candela artigianale e, a conclusione del percorso, una piccola produzione di miele confezionata in vasetti creati appositamente per il progetto, con etichette disegnate dagli studenti e selezionate da una giuria composta anche dai residenti della struttura.

Duplice lo scopo del progetto: contribuire alla tutela della biodiversità e generare un'occasione per arricchire le giornate degli ospiti della residenza, rendendola un luogo attivo, e offrire un'esperienza educativa insieme ai ragazzi.

All'interno della RSA Smeralda sono stati allestiti cartelli informativi e circolano opuscoli per sensibilizzare sul tema della biodiversità e sull'importanza delle api nell’ecosistema.

© Riproduzione riservata