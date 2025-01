Partenza dal municipio, arrivo davanti all'Ambulatorio straordinario di continuità assistenziale: domani mattina, il Comitato Art. 32 di Oschiri si mette in marcia per rivendicare il diritto alla salute di tutti e servizi sanitari accessibili.

Da un anno senza il medico di base (l’unico, andato in pensione a gennaio scorso) e senza soluzioni da parte della Asl Gallura, il comitato, che in pochi mesi ha raggiunto 250 sottoscrizioni, ha organizzato una manifestazione pacifica per protestare contro la grave crisi sanitaria che attanaglia il territorio e per rendere pubblico il disagio che vivono i residenti del paese gallurese, aggravato anche dalla difficoltà dei medici di turno all'Ascot a far fronte alle esigenze della popolazione.

A dicembre, il comitato aveva inviato una lettera alla presidente della Regione, Alessandra Todde, per far sentire il grido d'aiuto dei cittadini e chiedere un intervento urgente per restituire alla comunità un modello di assistenza medica adeguata.

© Riproduzione riservata