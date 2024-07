Il 15 luglio riapre il ponte Diana sulla Statale 392 del lago Coghinas.

I tempi, annunciati durante il sopralluogo dell’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, con i tecnici e vertici dell’Anas.

L’infrastruttura, importante per il territorio di Oschiri, vanta un primato come il ponte più antico in cemento armato della Sardegna (costruito nel 1925) con una lunghezza complessiva di 315 metri, 15 campate da 16 metri e un arco centrale di 72.

La struttura era stata chiusa a giugno 2022. «Si è trattato di un lavoro particolarmente complesso per il consolidamento e il restauro conservativo – sottolinea il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -, che proseguirà anche dopo la riapertura, nelle ore notturne, per un investimento di circa 9 milioni di euro. Il risultato raggiunto è stato il frutto di una cooperazione sinergica fra Anas, Enti territoriali e impresa esecutrice».

Soddisfazione è stata espressa anche dal ministro Matteo Salvini.

