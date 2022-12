Eventi, feste, spettacoli, laboratori, ricorrenze nei luoghi della cultura e dell’identità caratterizzeranno le prossime festività di Natale a Oschiri. Doppio appuntamento per domani: alle 10, presso il teatro comunale, ci sarà la proiezione del film per la scuola “I racconti di Parvana”; alle 18 ci si sposta nella sede della Fondazione Giovanni Sanna per il concerto del trio Lar. Il 10 dicembre alle 17.30, nella Chiesa della Beata Vergine Immacolata, sarà celebrata la Santa Messa con la premiazione dei novantenni.

L’11 dicembre, al teatro comunale, nell’ambito del Festival Bernardo Demuro, si terrà il concerto “Salon Orchester” a cura dell’Accademia Bernardo Demuro. Il teatro comunale sarà nuovamente protagonista, il 12 dicembre alle 10, con la commedia per la scuola “Buon Natale nonno Tomaso”.

Il 16 dicembre alle 14, nel plesso della scuola primaria andrà in scena lo spettacolo dal titolo “Il principe e la Rosa”. Per il 17 dicembre, a partire dalle 18, è previsto il classico appuntamento con “Comasinos Abbeltos”, mentre il 22 dicembre, dalle 20, sarà concessa l’ospitalità al Festival Insulae Lab. Il 28 dicembre alle 15.30, sarà la volta della biblioteca comunale che ospiterà il laboratorio per i bambini dai 3 ai 5 anni “Al polo nord”. il 29 dicembre alle 16 “Alda fior di poesia…” allieterà il teatro comunale, mentre il 30 dicembre alle 20.00 spazio al concerto di Mura, Maltalenti e Muscas Quintet.

Il 3 gennaio alle 15.30 si ritorna in biblioteca per un laboratorio destinato ai bambini dai 4 ai 10 anni “Allumette”. Il 5 gennaio, nella sede della Fondazione Giovanni Sanna, arriverà la Befana. Il 6 gennaio alle 18.15 si terrà la rassegna coristica e un’iniziativa in ricordo di Giorgio Pala. Il gran finale sarà il 7 gennaio alle 19, nel teatro comunale, con il saggio di danza della Ballet school.

© Riproduzione riservata